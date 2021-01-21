РИАМО - 21 янв. После жалоб на неприятный запах в районе третьей очереди набережной озера Сенеж, где живут несколько семей бобров, подмосковные инспекторы провели рейд по выявлению незаконных стоков в ручей и выписали нарушителям штрафы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

В рейде участвовали сотрудники отдела экологии и инженерной инфраструктуры администрации городского округа, Росрыболовства, Госадмтехнадзора, Общественной палаты округа, а также местных жители. Они обнаружили сразу несколько несанкционированных стоков. Виновников ожидают штрафы.

«Профилактические рейды, направленные на выявление нарушений по несанкционированному сливу стоков в водоемы муниципалитета проходят регулярно. Для нас первоочередная задача — не допустить сокращение фауны. В результате рейдов в неделю удается пресечь порядка 5-7 нарушений. Обследованию регулярно подлежат до 15 километров береговых линий. Безусловно, нарушители, выявленные в ходе рейда вблизи озера Сенеж, будут наказаны штрафом», - сказал начальник отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск Денис Афиногентов.

Третья очередь набережной озера Сенеж появилась в Солнечногорске прошлом году и стала одним из любимых для отдыха у местных жителей и гостей. Тут можно не только наслаждаться завораживающими пейзажами, но и познакомиться с разнообразной флорой и фауной. Экологи Солнечногорска уверены, что регулярные рейды и выявление нарушителей помогут сохранить животное Сенежа.

Участники рейда также обнаружили стекло и пластик около одного и родников, мусор оставили отдыхающие. Поэтому скоро местные жители и общественники проведут там субботник.