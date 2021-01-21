РИАМО - 21 янв. На сегодня в Москве насчитывается около 27 тысяч мест для занятий спортом, в ближайшие годы планируется построить еще около 30 спортивных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшее время откроем спорткомплексы на улице Красного Маяка и Малой Филевской. В первом будут заниматься хоккеисты и фигуристы, а второй - для тенниса и командных игр с мячом», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Большой спортивный комплекс также строится в Некрасовке. В нем будут крытый каток, бассейн, залы для игровых видов спорта, единоборств и даже шахмат.

«Продолжаем строить уникальные спортобъекты в «Лужниках». Скоро там откроются центры самбо и бокса под одной крышей, огромный теннисный клуб. Идет стройка ледового дворца «Кристалл», в котором круглый год будут тренироваться хоккеисты», - добавил Собянин.

Он напомнил, что на Воробьевых горах сейчас возводится кластер зимних видов спорта. Там появится три горнолыжные трассы, трамплины для лыжников и сноубордистов, экстрим-парк, роллердром, веревочный парк, санная трасса, бугельная канатная дорога, спортшколы и экстремальный аттракцион зиплайн.