РИАМО - 21 янв. В Подмосковье с начала года согласовали несколько участков земли для бесплатного предоставления 27 многодетным семьям региона в 14 городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Земельные участки подготовили администрации Богородского, Орехово-Зуевского, Раменского, Сергиево-Посадского округов, а также городских округов Клин, Серпухов, Егорьевск, Домодедово, Мытищи, Ступино, Кашира, Солнечногорск, Зарайск и Коломна», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что в Богородском округе готовится передача многодетным семьям семи земельных участков, в Раменском – четырех участков, в остальных округах - по одному-двум участков. Общая площадь земли составила 9,6 гектара.

Также в министерстве утвердили 56 схем для последующего формирования земельных участков и предоставления их многодетным семьям. Девять участков находятся в Рузском округе и 47 - в городском округе Егорьевск. Более 8,4 гектара земли готовят к оформлению.