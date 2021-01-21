РИАМО - 21 янв. Пострадавшие пассажиры автобуса, врезавшегося в здание кинотеатра в Электростали, смогут рассчитывать на страховые выплаты по ОСГОП от АО «СОГАЗ», говорится в сообщении пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности.

В четверг на улице Тевосяна в Электростали произошло ДТП с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в угол здания кинотеатра «Современник».

«Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Электростали, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», – сказал президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

По данным автоматизированной информационной системы НССО (АИС НССО), ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ».

В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.