РИАМО - 21 янв. Строители начали укладку железнодорожных путей на новом Каланчевском путепроводе между Курским вокзалом и станцией МЦД Каланчевская, сейчас на этом важнейшем участке двухколейный мост начала 20-го века с трудом пропускает электрички нескольких направлений, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Рекордные темпы строительства достигнуты благодаря передовым инженерным технологиям. Первую арку моста возвели в сентябре, вторую – в ноябре, третью – в начале декабря 2020 года. Длина арочных конструкций – 51, 82 и 47 метров. Это позволило перейти к укладке всего через полгода работ.

«Она также будет проводиться с использованием новых технологий: рельсо-шпальная решетка будет размещена на виброизолирующих матах, которые снизят уровень механического шума и вибрационного воздействия от проходящих составов. Всего на реконструируемом участке планируется проложить 2,3 км новых путей. Причем, часть из них – раздельным способом: сначала шпалы, а затем рельсы», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что в работах задействована специальная техника — путеукладочные экскаваторы и кран грузоподъемностью в 100 тонн.

Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арками. Четвертую и самую большую арку под второй и третий главные пути собирают на стапелях на земле.

Также ведется строительство платформы и вестибюля станции Каланчевская и реконструкция автомобильного моста на улице Казакова.

Реконструкцию участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал осуществляют для дальнейшего развития МЦД-2 «Нахабино – Подольск» и запуска МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная».