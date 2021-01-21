РИАМО - 21 янв. Минэкологии Подмосковья контролирует переработку грунтов и мусора со стройплощадки будущей научно-технологической долины МГУ, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Площадку инспектировали заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

«Мы осмотрели только что извлеченные грунты. В подавляющем большинстве это грунт с вкраплениями боя кирпича и бетона, то есть, инертные отходы. Запаха совершенно не чувствуется», – сказал Разин.

Хромушин отметил, что иногда в отвалах можно увидеть отходы потребления, а именно остатки тары, упаковки, тканей, которые не являются органическими и не могут вызывать неприятный запах. Массы, где обнаруживается этот тип мусора, направляют на комплексы по переработке отходов, где их пропускают через специальную систему с выделением сторонних фракций. Далее чистый грунт и строительный мусор пятого класса отправляется на дальнейшую переработку.

Правительство региона в связи с просьбами жителей принимает меры по усилению контроля за работой организаций, которые принимают и перерабатывают строительные отходы, а также грунты. Когда жители обеспокоены трафиком машин, все выстраивание логистики направляют на снижение транспортного потока. В зонах въезда на предприятия устанавливаются камеры, а изображение выводится на сайт администрации городского округа.

Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинг» ведет регулярный контроль за качеством воздуха вблизи объектов. В настоящее время данные анализов лаборатории не показали превышения ПДК. Круглосуточный контроль за отходами ведется сотрудниками министерства с начала января. Работа осуществляется вместе с активными гражданами, которые заинтересованы в верной эксплуатации объектов.

Проект научно-технологической долины представляет собой инновационный научно-исследовательский, а также образовательный комплекс, который собираются создать на базе кампуса МГУ имени Ломоносова. В него войдут семь кластеров, представляющие собой семь научных направлений.​