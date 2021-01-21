РИАМО - 21 янв. Прокуратура Москвы предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 23 января 2021 года в публичном мероприятии на Пушкинской площади», - говорится в сообщении.

Митинг не был согласован с органами исполнительной власти Москвы. Для недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий двадцати восьми лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», - говорится в сообщении.