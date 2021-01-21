РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В Домодедове из-за аварии в четверг несколько домов остались без воды, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Произошла авария на улице Лесная, которая к настоящему времени локализована. Пять частных домов, в трех из которых никто не проживает, находятся без воды», - говорится в сообщении.

В настоящее время давление в сети восстанавливается. В многоквартирные дома горячее водоснабжение запустят в течение часа.