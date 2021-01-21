РИАМО - 21 янв. Председатель партии «Коммунисты России» и депутат Заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин заявил, что мавзолей с телом Владимира Ленина надолго останется на Красной площади в качестве символа социализма и коммунизма, сообщает Nation News.

Сурайкин при этом подчеркнул, что мавзолей никак не нарушает принципы христианства. Также он подчеркнул, что личность Ленина на сегодняшний день является крайне актуальным, а его идеи также востребованы и даже европейские государства подверглись их влиянию.

«Сегодня идеи и личность Владимира Ленина, как никогда, современны. Современное общество, современные люди просто требуют социальной справедливости и иного устройства. Единственное новое устройство — это социализм. Мы видим, как в Европе, в Швеции, например, фактически идут по модели, которую придумал Владимир Ильич Ленин», - отметил Сурайкин.

Он подчеркнул, что мавзолей нужно сохранить в качестве символа. По мнению Сурайкина, с точки зрения коммунистов это абсолютный символ человека, который создал первое в мире государство рабочих и крестьян.

«Поэтому, безусловно, его память и его символ в мавзолее и нахождение на Красной площади является символом будущей счастливой жизни для каждого простого человека», - заключил Сурайкин.