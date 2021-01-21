РИАМО - 21 янв. Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона, на них нашли публикации с призывами к участию людей в массовых беспорядках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о собраниях 23 января 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что это создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура города Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения», - говорится в сообщении.

Ранее в столице задержали сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Предполагается, что она призывала людей выходить на митинги 23 января.