РИАМО - 21 янв. В России банки на 21,5% снизили объем выдачи кредитных карт по итогам 2020 года, объем выдачи упал до 9 миллиона штук, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данные предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, весной прошлого года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%.

«Показатель стал минимальным с 2017 года, когда объем выдачи составил 6,9 млн кредиток», - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года было выдано 0,97 миллиона карт. Это на 16,5% меньше, чем в тот же период 2019 года. Однако в декабре зафиксирован максимальный за весь год объем выдачи.

«По регионам самый большой объем выпуска кредитных карт зафиксирован в Москве — 556,1 тысячи единиц, в Московской области — 427 тысяч, Краснодарском крае — 386,6 тысячи, в Санкт-Петербурге — 331,1 тысячи и Башкирии —291,7 тысячи», - говорится в сообщении.​​