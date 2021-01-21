РИАМО - 21 янв. Пельмени и картошка с мясом могут стать согревающей едой в мороз, однако употреблять эти продукты следует умеренно, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Инстинктивно зимой мы начинаем потреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Можно так сказать, что идеальной для мороза пищей являются пельмени. В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причем обычно жирное. Другой вариант – это картошка с мясом, она зимой тоже может быть согревающей едой» – сказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

При этом он предостерег от чрезмерного употребления «согревающей» еды.

«Когда мы едим такую согревающую еду, то мы повинуемся инстинкту, а в результате тот избыток энергии просто выражается в нарастании веса. В период с сентября по март человек обычно набирает в среднем 3-4 килограмма, а иногда и 13-14 килограммов», – отметил диетолог.

Он добавил, что зимой не надо забывать о физической активности.

«Надо больше двигаться, больше времени проводить в активности, то есть ходить в спортивный зал или заниматься каким-то другими подвижными видами деятельности», – заключил Гинзбург.​​