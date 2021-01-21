РИАМО - 21 янв. Начиная с 25 января в Подмосковье начнут сокращение коек для больных коронавирусной инфекцией, каждую неделю будут ликвидировать до 3 тысяч таких коек, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы предельно собраны. Приступаем к сворачиванию коек. У нас было 19,5 тысяч коек. С 25 января каждую неделю планируем закрывать по 2,5-3 тысячи коек. Все, что освобождается, оборудование, будет использовано в наших стационарах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в первую очередь будут закрыты койки в таких городах, как Реутов, Руза и Фрязино.

Воробьев добавил, что с началом сокращения ковидных коек врачи смогут вернуться к оказанию плановой медпомощи населению.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За месяц выявляемость новых случаев коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья упала на 30%.

- В Подмосковье граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут получать электронные сертификаты в виде QR-кода.

- В Подмосковье от коронавирусной инфекции привились уже порядка 40 тысяч человек, каждый день в регионе прививают до 5 тысяч граждан.

- Начиная с 25 января в Подмосковье начнут сокращение коек для больных коронавирусной инфекцией, каждую неделю будут ликвидировать до 3 тысяч таких коек.

- Опубликован список мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Подмосковье. В них можно сделать прививку от Covid-19 без предварительной записи.

- В Москве продлили отмену льготного посещения театров и музеев для лиц старше 65 лет.

- Москвичам вновь разрешат проходить на территорию Кремля с 22 января. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрыты с 17 ноября из-за пандемии коронавируса.

- 23 мобильных комплекса вакцинации от Covid‑19 появились в Подмосковье. В ближайшее время также откроется еще два мобильных комплекса вакцинации.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Рассказываем, какие противоковидные меры отменяются в Москве с 22 января. Как будут работать вузы и сфера культуры и какие ограничения останутся в силе – в материале РИАМО.

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.