РИАМО - 21 янв. В Электростали следователи начали проверку обстоятельств массового отравления в школе, отравилось 14 учеников второго класса, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

19 января дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками отравления и температурой.

«В настоящее время все дети проходят амбулаторное лечение, госпитализированных нет», - говорится в сообщении.

Работники Роспотребнадзора взяли анализы у учащихся и некоторых работников школы. Образцы продуктов направили на экспертизу.

Следователи опрашивают должностных лиц, истребована необходимая документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.