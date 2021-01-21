РИАМО - 21 янв. Завершилась заявочная кампания на участие в электронном аукционе на право аренды земельного участка Московской области в селе Новое Раменского городского округа, арендатор определился сразу, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«20 января завершилась первая в 2021 году заявочная кампания на участие в аукционе на право заключения договора аренды областного земельного участка площадью около 800 квадратных метров в сельском поселении Заболотьевское (ред. село Новое - его часть). Арендатором стал единственный участник, который получил земельный участок по стартовой цене», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Годовая арендная плата за участок составит 135,8 тысячи рублей. Землю можно будет использовать под размещение объекта бытового обслуживания, общественного питания или магазина.

Председатель правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Андрей Разин отметил, что передача земельных участков областной собственности в аренду через торги является одним из способов вовлечения земли в хозяйственный оборот и пополнения бюджета Московской области.

Адигамова добавила, что в 2020 году Минмособлимущество организовало и провело 17 аукционов на право аренды государственной земли. Теперь в бюджет Московской области будут поступать около 55,2 миллиона рублей каждый год.