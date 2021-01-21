РИАМО - 21 янв. В рамках реализации программы реновации в столичном районе Солнцево планируется построить девять социально-значимых объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Для создания комфортной городской среды и благоприятных условий проживания граждан в кварталах реновации района Солнцево запланировано строительство объектов социального назначения. Это два детских сада на 230 и 200 мест, блок начальных классов и школа на 175 и 500 учащихся соответственно, детская поликлиника на 320 посещений в смену, ФОК с бассейном», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Также появится два общественных комплекса, один из которых с пенсионным фондом и возможностью размещения МФЦ и досуговый центр для детей.

В районе Солнцево будут расселены и демонтированы 43 дома. В них проживают более 7 тысяч человек. Один из домов сохранят и реконструируют, потому что он обладает архитектурной ценностью. Строительство новых кварталов будет проходить на четырех площадках.

Сейчас работа ведется над тремя домами, их либо проектируют, либо уже строят, а еще один получает необходимые разрешения перед началом проектирования. По словам Левкина, на первом этапе в 2020-2024 годах планируют переселить 1,7 тысячи жителей из семи домов.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.