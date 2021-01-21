РИАМО - 21 янв. В 2021 году столица закупит еще 400 электробусов, этот вид транспорта доказал свою надежность в сильные морозы, пришедшие в Москву в последнюю неделю, машины отработали в этот период без серьезных сбоев, такого результата удалось достичь благодаря системе поддержания необходимой температуры в литий-титанатных батареях, сообщил РИАМО исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.

«Благодаря данной системе электробус может работать в оптимальных режимах при любых погодных условиях. Система термостатирования является инновационной разработкой, которая при температуре окружающей среды ниже нуля подогревает батарею, а выше 30 градусов производит ее охлаждение», - сказал Ендачев.

Сделать транспорт экологичным и безопасным – одна из главных целей Москвы. Еще два года назад город взял курс на экологичность, с тех пор российские производители поставили столице 600 электробусов. Только за 2020 год их количество увеличилось вдвое. Это сделало город европейским лидером по развитию электробусного транспорта. Сегодня электробусы работают на 42 маршрутах, за 2,5 года работы они перевезли 70 миллионов человек.

В планах – закупить еще 820 машин в 2021 и 2022 годах. К 2024 году количество электробусов превысит 2,2 тысячи, а к 2030 году весь парк «Мосгортранса» станет экологичным.

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