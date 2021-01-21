РИАМО - 21 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, где в регионе открыли мобильные пункты вакцинации, в которых можно сделать прививку от Covid-19 без предварительной записи.

«В ближайшее время для вашего удобства мы увеличим график работы и сделаем вакцинацию еще более доступной», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Мобильный пункт вакцинации с 23 января будет работать в ТЦ «Дубрава» в Одинцовском округе по адресу: Можайское шоссе, дом 71. Сделать прививку там можно каждую субботу и воскресенье с 14:00 до 20:00.

Также пункт вакцинации располагается на первом этаже ТЦ «Мега Химки» по адресу: городской округ Химки, Новокуркино, 8-й микрорайон,1, там можно привиться ежедневно с 12:00 до 22:00.

В Дмитровском округе вакцинация проводится каждую среду с 14:00 до 18:00 в ТЦ «Центр» по адресу: Загорская улица, дом 22. В Балашихе сделать прививку можно каждую субботу с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Светофор» по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 1Б.

В Домодедове мобильные пункты вакцинации будут работать 23 января в парке «Елочки» и 24 января на площади перед администрацией, которая располагается по адресу: площадь 30-летия Победы, дом 1, с 10:00 до 14:00.

В Люберцах привиться можно будет 23 и 25 января с 10:00 до 17:00 в ТЦ «Выходной» по адресу: Октябрьский проспект, дом 112. Также пункт вакцинации будет работать в Мытищах 22 января с 10:00 до 17:00 в ТЦ 4DAILY на улице Мира, дом 32/2.

Также 24 января с 11:00 до 15:00 будет открыт пункт вакцинации в ТЦ «Центральный рынок «Селятино» по адресу: Наро-Фоминский округ, поселок Селятино, Больничная улица, дом 10а.

В Щелкове с 30 января каждую субботу с 09:00 до 14:00 можно будет сделать прививку в ТЦ «Глобус» по адресу: Пролетарский проспект, дом 18.

В Видном еженедельно по пятницам и субботам с 09:00 до 19:00 пункт вакцинации работает в ТЦ «Вегас Каширский» по адресу: МКАД, внешняя сторона, 24-й километр, строение 1, вход №4.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За месяц выявляемость новых случаев коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья упала на 30%.

- В Подмосковье граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут получать электронные сертификаты в виде QR-кода.

- В Подмосковье от коронавирусной инфекции привились уже порядка 40 тысяч человек, каждый день в регионе прививают до 5 тысяч граждан.

- Начиная с 25 января в Подмосковье начнут сокращение коек для больных коронавирусной инфекцией, каждую неделю будут ликвидировать до 3 тысяч таких коек.

- Опубликован список мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Подмосковье. В них можно сделать прививку от Covid-19 без предварительной записи.

- В Москве продлили отмену льготного посещения театров и музеев для лиц старше 65 лет.

- Москвичам вновь разрешат проходить на территорию Кремля с 22 января. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрыты с 17 ноября из-за пандемии коронавируса.

- 23 мобильных комплекса вакцинации от Covid‑19 появились в Подмосковье. В ближайшее время также откроется еще два мобильных комплекса вакцинации.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Рассказываем, какие противоковидные меры отменяются в Москве с 22 января. Как будут работать вузы и сфера культуры и какие ограничения останутся в силе – в материале РИАМО.

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.