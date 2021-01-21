РИАМО - 21 янв. Для жителей Москвы в возрасте старше 65 лет продлили отмену на льготное посещение учреждений культуры, соответствующий документ опубликован на сайте департамента культуры столицы.

Ранее льготы отменили до 21 января, однако новым распоряжением, которое подписал руководитель департамента культуры города Александр Кибовский, отмена льгот продлевается до улучшения ситуации с Covid-19.

«Внести изменения в распоряжение, <...> заменив в пункте 1 слова «до 21 января 2021 года» словами «до принятия в установленном порядке решения о снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве», - говорится в документе.

Также в четверг мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие домашнего режима для москвичей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- За месяц выявляемость новых случаев коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья упала на 30%.

- В Подмосковье граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут получать электронные сертификаты в виде QR-кода.

- В Подмосковье от коронавирусной инфекции привились уже порядка 40 тысяч человек, каждый день в регионе прививают до 5 тысяч граждан.

- Начиная с 25 января в Подмосковье начнут сокращение коек для больных коронавирусной инфекцией, каждую неделю будут ликвидировать до 3 тысяч таких коек.

- Опубликован список мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Подмосковье. В них можно сделать прививку от Covid-19 без предварительной записи.

- В Москве продлили отмену льготного посещения театров и музеев для лиц старше 65 лет.

- Москвичам вновь разрешат проходить на территорию Кремля с 22 января. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрыты с 17 ноября из-за пандемии коронавируса.

- 23 мобильных комплекса вакцинации от Covid‑19 появились в Подмосковье. В ближайшее время также откроется еще два мобильных комплекса вакцинации.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Рассказываем, какие противоковидные меры отменяются в Москве с 22 января. Как будут работать вузы и сфера культуры и какие ограничения останутся в силе – в материале РИАМО.

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.