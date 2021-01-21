РИАМО - 21 янв. Во время торгов прошлого года Москве удалось реализовать свыше 1,8 тысячи объектов городской недвижимости, наибольшей популярностью среди инвесторов пользовалась аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сообщается на сайте мэра Москвы.

Показатель реализации недвижимости прошлого года на 11% превышает показатель 2019 года.

«В 2020 году было продано 930 объектов и 743 сданы в аренду, также на торгах было реализовано 139 земельных участков под капитальное и некапитальное строительство. Наибольшей популярностью среди инвесторов пользовалась аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в сравнении с 2019 годом конкуренция на торгах за землю в черте мегаполиса выросла в четыре раза — с 3 до 12 участников на лот. Также увеличилось количество реализованной недвижимости. Так, продажа нежилых помещений выросла на 77%, а реализация земли — на 18%.

Ефимов отметил, что из всех земельных участков, которые были реализованы, 116 предназначалось под капстроительство – коммерческую и индивидуальную застройку. 23 участка купили под некапитальное строительство – возведение физкультурно-оздоровительных объектов и плоскостных парковок.

На текущий момент преимущественное количество торгов проводится в электронном виде. Исключения представляют собой только земельные торги. Они проходили до конца прошлого года в очном формате. Первые электронные торги по аренде участка земли под коммерческие цели прошли 30 декабря.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что город сдал в аренду 743 помещения и здания, из которых три объекта по «рублевой» программе, а именно объект культурного наследия и два дошкольных образовательных учреждения. 620 нежилых помещений реализовали на льготных условиях для малых и средних предприятий.

Средняя цена за квадратный метр по результатам торгов по льготной программе составила 8,8 тысячи рублей в год, а конкуренция — свыше семи участников на лот.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в прошлом году с представителями МСП, имеющими право на выкуп по упрощенной схеме арендуемых у мегаполиса помещений, заключили 344 договора купли-продажи недвижимости суммой в 6,1 миллиарда рублей общей площадью 78,2 тысячи квадратных метров.

Сроки заявочных кампаний продлевались в связи с Covid-19, однако сами торги не отменялись. Так, Москва сохранила темпы роста в реализации имущества города и в стимулировании конкуренции. За пять лет среднее количество участников выросло в два раза.

Ознакомиться с лотами, которые предлагает город, можно на инвестпортале Москвы. Некоторые объекты доступны для онлайн-просмотра в формате 3D-тура.