РИАМО - 21 янв. В четверг из-за снегопада загруженность на дрогах Москвы достигла максимума, однако такая ситуация продержалась 27 минут, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», ранее ситуация с пробками осложнилась до 10, а сейчас загруженность упала до девяти баллов.

«Основные проблемы в центре. Снегопад спровоцировал большое количество мелких ДТП и заторов из-за машин, которые не могут подняться в горку и преодолеть скользкие участки дороги», - говорится в сообщении.

Водители осторожничают из-за гололедицы и двигаются медленно. Ситуацию усугубляет ремонт дороги на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту.

«Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21:00 станет полегче», - говорится в сообщении.