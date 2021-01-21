РИАМО - 21 янв. Машиниста Алексея Раевского, который спас упавшего на рельсы ребенка, наградили именными часами начальника столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Алексей действовал четко по инструкции и очень быстро среагировал на ситуацию: заметил ребенка, двинувшегося с платформы в сторону путей, и применил экстренное торможение еще до того, как мальчик упал на рельсы — у машиниста есть доли секунды на принятие такого решения», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на станции метро «Бабушкинская». Мальчик ехал на занятия, в какой-то момент он засмотрелся в телефон, оступился и упал на пути. Машинист электропоезда быстро сориентировался и смог остановить состав, чтобы избежать наезда на ребенка.