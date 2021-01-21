РИАМО - 21 янв. Спортсмены из Подмосковья получили медали на первенстве России по лыжному двоеборью среди юниоров и юниорок в Нижнем Тагиле, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Эти соревнования являются отборочными стартами на чемпионат мира среди юниоров. Теперь тренеры сборной команды России определят сильнейших атлетов, которые и будут защищать спортивную честь страны на международной арене. Поздравляю подмосковных спортсменов с завоеванными наградами!» - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В лично зачете по прыжкам с трамплина К-95 спортсмен из Подмосковья Эрнест Надымов занял третье место. Второе и первое заняли Давид Ибрагимов и Эдуард Жирнов из Санкт-Петербурга и Москвы, соответственно.

В групповом зачете на трамплине К-95 команда из Московской области заняла второе место. Третье и первое место заняли сборные из Санкт-Петербурга и Свердловской области.