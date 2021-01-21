РИАМО - 21 янв. Свыше 30 единиц спецтехники и около тысячи железнодорожников убирают снег на Московской железной дороге во время снегопада, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В уборке принимают участие пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины. Всех работников обеспечили спецодеждой, теплой обувью, мазями от обморожения и инвентарем.

«Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов и устройств СЦБ на станциях. Очистка железнодорожного полотна организована по специальному графику и не создает помех движению поездов. Работы будут продолжены в ночное время», - говорится в сообщении.

В МЖД создан специальный штаб для координации действий по борьбе со снегом.

Московская железная дорога просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

К концу января месячная норма осадков в столице может быть превышена в 1,5 раза, на сегодняшний день она уже составляет 110%.