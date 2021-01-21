РИАМО - 21 янв. В этом году в столичном метрополитене откроют 11 новых станций, которые войдут в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) и разгрузят другие линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Благодаря этим станциям метро станет доступнее для более 1,8 миллиона горожан», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что пересадки с БКЛ на радиальные линии позволят экономить пассажирам до 30 минут в пути. Разгрузка других линий, в том числе Кольцевой, составит 10-30%.

В 2021 году откроются станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская», «Зюзино». После реконструкции в составе БКЛ также откроется станция «Каховская».

Открытие новых станций позволит добраться от «Юго-Западной» до «Кунцевской» на 24 минуты быстрее, а от «Калужской» до «Севастопольской» — на 29 минут быстрее.