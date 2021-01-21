РИАМО - 21 янв. В Подмосковье от борщевика могут обработать более 15 тысяч гектаров муниципальных земель в 2021 году, каждый участок земли, который поразил борщевик планируется обработать трехкратно, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Работы по борьбе с ядовитым сорняком в Подмосковье продолжатся в текущем году. Планируется ликвидация борщевика на более 11 тысяч земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и собственности области. Совокупно планируемая площадь обработки пораженных борщевиком территорий составит 15 тысяч гектаров», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на сейчас идет заключение муниципальных контрактов с подрядчиками, утверждаются задания для муниципальных бюджетных учреждений с целью обработки площадей химическими средствами, механическим и агротехническим способами.

Воскресенский отметил, что по региону будет работать свыше 22 муниципальных бюджетных учреждений. Также контракты заключены с шестью подрядчиками в городских округах Клин, Талдомский, Мытищи, Серебряные Пруды, Чехов, Раменский.

Многократная обработка участков, которые поразил борщевик, направлена на сокращение площади распространения сорняка в будущем.

Во время проведения работ подрядчики должны фиксировать борщевик до его обработки, во время, а также после. Фотографии делаются с геопривязкой к координатам местности. Результаты заносятся в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

В течение сезона будут выявлять и территории частной собственности, где не проводится борьба с борщевиком.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.