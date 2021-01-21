РИАМО - 21 янв. Из-за снегопада и большого количества мелких аварий ситуация на столичных дорогах серьезно осложнена, поэтому автовладельцем пока не рекомендуется пользоваться личным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Движение в городе сильно осложнено. Снег, большое количество мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения, медленная скорость. Также продолжается уборка города от снега», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в столице оценивается в 9 из 10 возможных баллов. Сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города. К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 8 баллов, к 21:00 - до 6 баллов.