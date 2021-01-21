РИАМО - 21 янв. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева начали работать 23 мобильных комплекса вакцинации от коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В ближайшее время также откроется еще два мобильных комплекса вакцинации.

«Они будут предоставлять услуги около МФЦ, в торговых центрах, а также выезжать в пансионаты, на предприятия, в отдаленные населенные пункты. Такие передвижные комплексы совершили уже выезды в Солнечногорск, Чехов, Ногинск, Раменское, Одинцово, Ступино, Клин, Талдом, Дмитров и вакцинировали порядка 400 человек», – говорится в сообщении.

Также на первом этаже торгового комплекса «Мега Химки» открылся мобильный пункт вакцинации. Каждый день с 12:00 до 22:00 медработники Химкинской больницы проводят здесь вакцинацию без записи.

«Наша задача – сделать вакцинацию максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах – это хорошее подспорье в вопросе масштабной прививочной кампании», – сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она также отметила, что такие пункты на сегодняшний день уже развернули в девяти городских округах Подмосковья.

Передвижные комплексы будут работать в рамках акции «Мобильный Спутник» в Домодедове 23 и 24 января. Любой желающий старше 18 лет, у которого нет противопоказаний, сможет сделать прививку от коронавируса. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. 23 января пункт развернут в парке «Елочки», а 24 января – на площади перед администрацией городского округа. Они будут работать с 10:00 до 14:00.

В течение этой недели мобильные комплексы сделают более 100 выездов на 45 предприятий, расположенных в 18 городских округах. Планируется вакцинировать около 8 тысяч человек.

В соответствии с поручением президента РФ в Подмосковье проводят масштабную добровольную и бесплатную вакцинацию. Развернуто свыше 100 стационарных пунктов. Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал региональных госуслуг (uslugi.mosreg.ru/zdrav), а также в поликлиниках и МФЦ.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Москвичам вновь разрешат проходить на территорию Кремля с 22 января. Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закрыты с 17 ноября из-за пандемии коронавируса.

- 23 мобильных комплекса вакцинации от Covid‑19 появились в Подмосковье. В ближайшее время также откроется еще два мобильных комплекса вакцинации.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Рассказываем, какие противоковидные меры отменяются в Москве с 22 января. Как будут работать вузы и сфера культуры и какие ограничения останутся в силе – в материале РИАМО.

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.