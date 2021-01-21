РИАМО - 21 янв. Видеозапись по делу о самоуправстве с захватом помещений в мебельном центре «Три кита», который находится в Подмосковье, было опубликовано МВД России, на текущий момент расследование дела продолжается, сообщает МВД Медиа.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области бывшему владельцу торговых центров предъявлено обвинение в самоуправстве с угрозой применения насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время предварительного расследования стало известно, что в июле прошлого года фигурант дела получил решение регионального арбитража о признании недействительным решения о смене гендиректора коммерческой структуры ранее возглавляемой им. Зная, что решение пока не вступило в законную силу, мужчина решил приостановить деятельность организации принудительно.

Волк отметила, что в последний день июля фигурант вошел в здание одного из торговых комплексов вместе с группой граждан из не менее 15 человек, которые имели при себе автомобильные монтировки. Действующий руководитель и сотрудники организации покинули рабочие места в связи с угрозой применения насилия. В итоге сотрудники организации получили моральный вред и материальный ущерб компании в размере порядка 4 миллионов рублей.

В отношении фигуранта дела вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 35, частью 2 статьи 330 УК РФ. В настоящий момент мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ведется расследование. Проводятся мероприятия, которые направлены на установление личностей соучастников незаконных действий.