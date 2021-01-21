РИАМО - 21 янв. Роскомнадзор привлечет социальные сети к административной ответственности по факту вовлечения подростков в противоправную деятельность, сообщается на сайте ведомства.

Соцсети могут оштрафовать за распространение запрещенной информации, которая призвана привлечь несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

«Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью», - говорится в сообщении.

Согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Сети может повлечь за собой штраф для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального, арестованного после неоднократного нарушения испытательного срока, распространили в Сети​ призывы провести несогласованные акции в его поддержку.​