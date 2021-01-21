РИАМО - 21 янв. Депутаты Московской областной думы от фракции «Единая Россия» в ходе первого в этом году заседания утвердили основные направления работы в территориальных округах, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

«Работа по большинству направлений депутатам знакома, решением этих вопросов они занимались не один год», - отметил руководитель фракции, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди основных направлений деятельности - волонтерская работа в составе муниципальных штабов, контроль за реализацией нацпроектов и госпрограмм, взаимодействие с депутатами партии в местных советах депутатов, реализация партийных проектов, работа с молодежными средами, подготовка проведения в области процедуры предварительного голосования, подготовка и проведение избирательной кампании 19 сентября 2021 года.

Брынцалов также отметил, что эти приоритетные направления могут измениться в соответствии с посланием президента к Федеральному Собранию и ежегодным обращением губернатора Московской области.