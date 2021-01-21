РИАМО - 21 янв. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево в четверг задержали и отменили 21 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали шесть рейсов и один отменили. В Шереметьеве задержаны шесть рейсов, в аэропорту Домодедово задержано шесть рейсов, еще два отменено. Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, ни одного рейса не задержано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.