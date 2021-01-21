РИАМО - 21 янв. В Москве в четверг загруженность дорог достигла 10 баллов, самые серьезные пробки образовались на центральных улицах города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, крупные заторы образовались на улице Землянский Вал, Берниковской и Серебрянической, Москворецкой набережных, Яузском бульваре, Большом Устьинском мосту.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением возникли на Тверской улице, Самотечной эстакаде, Садовом кольце, Большой Садовой улице, Третьем транспортном кольце и на МКАД.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 8 баллов, к 21:00 - до 6 баллов.