РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Во время ночного рейда, который был организован по просьбам жителей городского округа Люберцы, выявили складирование отходов неизвестной этимологии с явным неприятным запахом химического происхождения в Москве, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

В ответ на обращения жителей Люберец о неприятных химических запахах и гари министерством экологии и природопользования Московской области совместно с управлением по охране окружающей среды администрации муниципалитета был организован ночной рейд с участием заместителя министра Вадима Воронцова.

«Отбор проб атмосферного воздуха производился специализированной передвижной лабораторией ГКУ «Мособлэкомониторинг» по отобранным адресам из обращений жителей в ЕДДС-112. В результате рейда было выявлено складирование отходов неизвестной этимологии с явным неприятным запахом химического происхождения. Отходы размещаются по адресу: Москва, улица 2-я Вольская, строение 34, корпус 2. По информации охраны, деятельность на данной территории осуществляет ООО «Вторалюминпродукт», - говорится в сообщении.

Полученные сведения будут направлены Минэкологии региона, в Росприроднадзор, а также в Роспотребнадзор для организации контрольно-надзорных мероприятий.