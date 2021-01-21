РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. Солистки образцового коллектива Котельников «Балетная студия «Фуэте» Анна Головенская и Стефания Гольцева-Федорычева завоевали звание лауреатов I степени и кубки «Хрустальная туфля» Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического и современного танца «Вальс цветов», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и собрало 38 балерин из разных городов. Получить звание лауреатов I степени было крайне сложно, в состав конкурсного жюри входили лучшие педагоги Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и Мариинского театра, но благодаря упорству и выдержке девушкам это все же удалось.

«Поздравляем наших балерин и руководителя Элину Никифорову с победой в этом престижном конкурсе и желаем дальнейших творческих успехов!» - говорится в сообщении.