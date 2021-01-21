РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В четверг для борьбы с последствиями снегопада на дороги городского округа Люберцы выехали 32 единицы спецтехники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Коммунальные и дорожные службы городского округа Люберцы, управляющие компании приводят в порядок дороги, общественные пространства, дворы, подъезды к социально значимым объектам, детские и спортивные площадки. На муниципальных дорогах трудятся 32 единицы спецтехники и 81 человек», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что для обеспечения чистоты и порядка дворов и общественных территорий задействовано 1 345 человек и 197 единиц специализированной техники.

«К вечеру ожидается ухудшение погодных условий. Прошу владельцев автомобилей по возможности не превышать скорость и не парковаться под шаткими конструкциями. Пассажиров – ожидать транспорт на специальных площадках и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Будьте осторожны», – подчеркнул Ружицкий.