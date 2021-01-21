РИАМО – 21 янв. Власти Москвы опровергли данные о массовых проверках перепланировок квартир, Мосжилинспекция проводит проверку только при поступлении обращения, сообщает ТАСС.

«Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна», - говорится в сообщении.

Мосжилинспекция проводит проверку помещения на соответствие технической документации только при поступлении обращения. Ведомство может получить информацию о незаконных перепланировках из обращений и жалоб граждан, от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций.

Сначала в ведомстве установят правообладателя и запросят техническую документацию, после готовится распоряжение на проверку, собственнику поступает уведомление о предстоящей проверке, а уже после этого в назначенный день инспектор выезжает на адрес.​

Ранее некоторые СМИ сообщали, что жилищные инспекторы обходят дома и проверяют любые несогласованные изменения.​