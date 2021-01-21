РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В городском округе Люберцы с 23 января начнет работу мобильный комплекс для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В регионе началась масштабная вакцинация жителей от коронавируса. С 23 января в торговых центрах городского округа будет организована работа мобильного комплекса по графику. В ТЦ «Выходной» люберчане смогут сделать прививку 23 и 25 января с 10:00 до 17:00, в ТЦ «Орбита» - 30 января с 10:00 до 17:00, в ТЦ «Светофор» - 6 февраля с 10:00 до 17:00, в ТЦ «Торговые ряды» - 13 февраля с 10:00 до 17:00», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что также мобильный комплекс будет выезжать в организации округа.

Для проведения вакцинации в округе уже работают четыре пункта на базе следующих поликлинических отделений: №2 (Люберцы, улица Льва Толстого, дом №5), №3 (поселок ВУГИ, дом №26А), №4 (улица Красногорская, дом №22В), №6 (улица Назаровская, дом №3).

С 19 января в городском округе открылись дополнительно еще четыре пункта вакцинации на базе поликлинических отделений: №5 (Октябрьский проспект, дома №№66-68), №8 (поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №48), №9 (поселок Томилино, улица Гаршина, дом №20А), №11 (поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №40).

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

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