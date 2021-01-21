РИАМО - 21 янв. В четверг глава подмосковного Пушкинского городского округа Михаил Перцев сложил полномочия по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Советом депутатов Пушкинского городского округа Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на первого заместителя главы администрации Пушкинского городского округа Московской области Андрея Морозова», - говорится в сообщении.

Михаила Перцева избрали главой Пушкинского округа в декабре 2019 года.