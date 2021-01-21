РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. В ходе очередного рейда в подмосковных Котельниках в отдел полиции доставили 31 человека, среди них - совершивший кражу приезжий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории Котельников состоялся очередной рейд, который сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с сотрудниками администрации и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели в микрорайоне Ковровый и на 2-м и 3-ем Покровском проездах. Рейд был направлен на проверку масочного режима у сотрудников торговых точек, выявление лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ, а также проверку водителей в таксомоторных перевозках.

«В ходе рейда в отдел полиции был доставлен 31 человек, составлено 19 административных протоколов. Был задержан гражданин Смоленской области, совершивший кражу имущества», - говорится в сообщении.