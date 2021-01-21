РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Ученицы детской музыкальной школы №2 Люберец Анна Парпеева, Милена Меликсетян и Алена Бурова стали лауреатами I степени Международного проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Конкурс проходил в режиме онлайн. Девушки выступали в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал», - говорится в сообщении.

Жюри также отметило работу преподавателя коллектива. Татьяна Лощенова получила благодарственное письмо за высокий профессионализм.