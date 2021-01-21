РИАМО - 21 янв. Пищеблок школы в Электростали, ученики которой пожаловались на плохое самочувствие, прошел дополнительную санобработку, при этом половина пострадавших детей не питается в школьной столовой, сообщила глава городского округа Инна Волкова.

По ее словам, вечером 19 января родители 14 учеников 2А класса школы №5 пожаловались на плохое самочувствие детей, у которых отмечалась тошнота, рвота, у некоторых – высокая температура.

«Говорить здесь об отравлении в столовой нельзя, так как половина детей в столовой не питается. Однако были все равно взяты смывы с посуды, в школе была дополнительно проведена санитарная обработка пищеблока, столовой и кабинета, в котором обучается 2А класс», - сказала Волкова.

Она добавила, что сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у учеников 2А класса, их учителей и работников пищеблока.

Волкова также отметила, что сейчас у пятерых учеников уже нет никаких симптомов, остальные идут на поправку.