РИАМО - 21 янв. Четырнадцать учеников школы в подмосковной Электростали, которые пожаловались на плохое самочувствие, находятся дома в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«19 января в Электростальскую больницу с жалобами обратились родители 14 школьников, дети жаловались на плохое самочувствие. Все они осмотрены врачами на дому, состояние оценивается как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме.

Ранее прокуратура Московской области организовала по факту отравления учеников школы в Электростали. Также проверку начали в областном министерстве образования.