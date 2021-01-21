РИАМО - 21 янв. Департамент городского имущества столицы подал иск в суд к общественной организации «Объединение любителей телепрограммы «Что? Где? Когда?», сообщается на сайте Федеральных арбитражных судов РФ.

«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу №А40- 4803/2021-181-33», - говорится в сообщении.

Рассматривать дело будет судья Арбитражного суда Москвы К.М. Хабарова.

Департамент городского имущества хочет взыскать с организации арендную плату в 1,6 миллиона рублей и пеню 325 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 16 февраля.