РИАМО - 21 янв. В Москве за 34 миллиона рублей продали два самых дорогих машино-места в России, они находятся в башне «Федерация», говорится в сообщении пресс-службы башни.

«Стоимость каждого составила 17 миллионов рублей, а площадь - по 27 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Парковочные места хорошо подойдут для длинных автомобилей. На них без проблем поместятся Rolls-Royce Ghost или Maybach G650.

Цена на самое маленькое машино-место в башне «Федерация» начинается от 10,8 миллиона рублей за площадь чуть более 11 квадратных метра. Парковка ориентирована на владельцев апартаментов, проживающих на этажах выше 90-го.

На 94 этаже башни также выставлена в продажу самая дорогая двухкомнатная квартира в стране. Ее площадь составляет 465 квадратных метров, а цена превышает 500 миллионов рублей. Жилье имеет персональный лифт, высота потолков — 5,5 метра.

Ранее в башне «Федерация» на 92 этаже была продана самая дорогая однокомнатная квартира в стране стоимостью 390 миллионов рублей.