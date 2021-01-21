РИАМО - 21 янв. Министерство образования Московской области проводит проверку по факту инцидента в Электростали, где 14 школьников пожаловались на плохое самочувствие, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В городском округе Электросталь с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников. По данному случаю проводится проверка», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, всего в школе обучаются почти 950 детей.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку после отравления учеников школы в Электростали.