РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Отдел приема заявителей «Ухтомский» в Люберцах до 27 января работает по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые заявители! В связи с распространением новой коронавирусной инфекции отдел приема заявителей «Ухтомский» работает по предварительной записи до 27 января», - говорится в сообщении.

Все остальные отделы МФЦ в городском округе работают в прежнем режиме по живой очереди.