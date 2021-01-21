РИАМО - 21 янв. Тело человека обнаружили в ходе тушения пожара в квартире на Чертановской улице в Южном округе столицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:43. На втором этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир происходило загорание вещей и мебели.

«Принятыми мерами в 17:04 пожар был ликвидирован. К сожалению, в ходе ликвидации пожара пожарными был обнаружен один погибший человек», - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров.