РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В учреждениях высшего и среднего профессионального образования городского округа Люберцы проходит конкурс ко Дню студента, в финал вышли 16 обладательниц имени Татьяна, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс проходит до 25 января.

«В городском округе Люберцы проходит конкурс «Татьяна - 2021», посвященный Дню студента. Учреждения высшего и среднего профессионального образования представили своих конкурсанток – студенток и преподавателей с именем Татьяна. Все девушки подготовили о себе небольшие презентации. Проголосовать за одну из 16 финалисток можно в соцсетях», – говорится в сообщении.

В конкурсе будет несколько номинаций. Гран-при «Всем Татьянам - Татьяна» достанется участнице, которая наберет в соцсетях наибольшее количество лайков. Все конкурсантки получат дипломы и памятные подарки.

Проголосовать за Татьян можно на официальных страницах управления по работе с молодежью в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».