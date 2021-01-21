РИАМО - 21 янв. В Долгопрудном видновскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную свалку, о нарушении заявили руководители одной из дочерних компаний «Газпрома», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Установлен виновник нарушения – компания «Игрек», зарегистрированная в Видном. По итогам административного расследования нарушители оштрафованы на 200 тысяч рублей. В связи с продолжающимися попытками незаконного размещения отходов, Минэкологии берет ситуацию в Долгопрудном на особый контроль», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Руководителям одной из дочерних компаний «Газпрома», которые и сообщили о нарушении, принадлежит участок земли в микрорайоне Павельцево Долгопрудного. Собственники обнаружили навалы строительных отходов, а именно грунтов неизвестного происхождения, лом бетона и асфальта при осмотре своих земель.

Ранее в том же микрорайоне сотрудники прокуратуры города смогли уличить в подобном нарушении компанию «ИнТрэйд», которую оштрафовали на 405 тысяч рублей.

В обоих случаях рассчитывается сумма ущерба, которая будет предъявлена к возмещению.